أغزرها في طرطوس.. هطولات مطرية متفاوتة بالمحافظات
شهد عدد من المحافظات هطولات مطرية متفاوتة أغزرها 47.8 مم في مدينة طرطوس.
وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الأمطار الهاطلة كالتالي:
في طرطوس.. القدموس 31.5 مم والشيخ بدر 32.8 مم ومشتى الحلو والصفصافة 11 مم والدريكيش 25 مم وصافيتا 7 مم وحمام واصل 33 مم وطرطوس المدينة 47.8 مم وبانياس 45 مم.
في دمشق وريفها.. سرغايا 4.3 مم والزبداني 5 مم ومضايا 4.5 مم وميسلون 3 مم وقطنا 1.5 مم.
في القنيطرة.. حضر 38 مم والقنيطرة المدينة 7 مم ونبع الصخر 2.5 مم.
في درعا.. نوى 4 مم وتل شهاب والشيخ مسكين 1 مم والصنمين 2 مم.
في حمص.. الناصرة والعريضة 9 مم ومرمريتا وقلعة الحصن 6 مم وشين 3 مم وتل كلخ 8 مم وحمص المدينة 1 مم والمخرم 5 مم وتدمر 0.5 مم.
في حماة.. الرصافة ومصياف 26 مم ووادي العيون 28 مم وعين حلاقيم 18 مم وربعو 14 مم والحميري 3 مم وحربنفسه 4 مم ومحردة 10.5 مم وكفرزيتا 19 مم وحماة المدينة 7 مم وصوران 5 مم والصبورة 1 مم، وفي منطقة الغاب.. شطحة 27 مم وعين الكروم والسقيلبية 20 مم والكريم 19 مم وأفاميا 19.5 مم.
واللاذقية.. صلنفة 9.4 مم وكسب 9 مم والمزيرعة 32 مم والقرداحة 25 مم والحفة 22 مم والقطيلبية 45 مم ووادي قنديل 10 مم ومطار اللاذقية الدولي 46.1 مم وبوقا 18 مم والبهلولية 22 مم واللاذقية المدينة 21.4 مم.
في إدلب.. جسر الشغور 2 مم وأرمناز 1 مم وخان شيخون 5 مم.
في حلب.. أعزاز 3 مم وحلب المدينة 2.5 مم وحلب المطار وجرابلس 2 مم والباب 0.5 مم وعين العرب الشمالية 3 مم والسفيرة ومنشأة الأسد 1 مم.
في الرقة.. تل أبيض 1.5 مم وبئر محيسن 2 مم والمنصورة 1 مم.
في الحسكة.. هيمو وعامودا والحسكة والهول 1 مم والقامشلي 1.6 مم وأم مدفع والدرباسية 0.5 مم.