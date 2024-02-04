أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي/1_3/ درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبيا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على المناطق الساحلية وثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

ليلاً، يستمر الجو بارداً بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خاصة الوسطى والشمالية الغربية والشمالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 50 كم/سا خاصة على المناطق الساحلية والجنوبية تثير الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غدا، يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون غزيرة خاصة على المناطق الساحلية وثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية، كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي/1_3/ درجات مئوية.