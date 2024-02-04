الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 60 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية

واصل الاحتلال الأمريكي عمليات سرقته ونهبه للثروات السورية ونقلها من المناطق التي يحتلها بريف الحسكة إلى قواعده في الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية لمراسلة سانا أن رتلاً للاحتلال الأمريكي من 60 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق غادر الأراضي السورية برفقة حراسة من قوات الاحتلال وميليشيا “قسد” الانفصالية عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في شمال العراق.