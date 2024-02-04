الاحتلال يعتقل نحو 6512 فلسطينياً من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 6512 فلسطينياً من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان صحفي مشترك اليوم نقلته وكالة وفا: إن قوات الاحتلال تقوم خلال حملات الاعتقال بعمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.

وأصيب فلسطينيان صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.