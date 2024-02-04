“التسليف الشعبي” يمنح قرض الطاقة المتجددة

أعلن مصرف التسليف الشعبي اليوم عن قرض جديد للطاقة المتجددة بدون فوائد بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة، على أن يكون سقف القرض 35 مليون ليرة للقطاع المنزلي، باستطاعة لا تتجاوز 3.5 كيلو واط ساعي، وبسقف 85 مليون ليرة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية باستطاعة لا تتجاوز 20 كيلو واط ساعي.

واشترط المصرف في بيان له على المقترضين الالتزام بالسداد بالمواعيد المحددة، حيث تم منح مدة 15 سنة للقطاع المنزلي و5 سنوات للقطاعات الأخرى.

وتضمنت شروط القرض بحسب الإعلان، إثبات دخل لطالب القرض والكفلاء، وتقبل الكفالة الشخصية من العاملين الدائمين في الدولة أو أصحاب الفعاليات الاقتصادية، بالنسبة للقرض الذي لا يزيد عن 25 مليون ليرة، أما بالنسبة للقروض التي تزيد عن ذلك فيجب أن تكون الضمانة عينية وأهمها الضمانات العقارية.