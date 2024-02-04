الجيش الروسي يحرر مواقع عدة على محور دونيتسك

أعلن فاديم أستافيف رئيس المركز الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي اليوم تحرير عدة مواقع على محور دونيتسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أستافيف قوله: حررت القوات الروسية مواقع جديدة، وصدت 5 هجمات للعدو، وقصفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في بوغدانوفكا وكليشييفكا وكورديوموفكا وغورغيفكا ونوفوميخايلوفكا.

وأضاف أستافيف: بلغت خسائر الجانب الأوكراني في هذا القطاع من الجبهة 335 جندياً اليوم بين قتيل وجريح، كما دمر الجيش الروسي دبابة واحدة و3 مدرعات ورادارين و10 عربات ومدافع (هاوتزر إم 777) و14 مسيرة أوكرانية.

من جهة ثانية أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 109 مقذوفات من عيارات مختلفة.

ونقل موقع (RT) عن بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على تلغرام قوله: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 30 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، واستهدف العدو محور دونيتسك خمس مرات ومحور غورلوفكا 25 مرة”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 109 مقذوفات مختلفة العيارات، وحسب المكتب التمثيلي، لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين، بينما تعرض مبنى سكني واحد لأضرار.