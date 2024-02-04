الجيش الروسي يدمر مدرعات ومعدات أوكرانية ويسقط 97 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من القضاء على نحو 720 جندياً أوكرانياً وإسقاط 97 طائرة مسيرة، وتدمير مدرعات ومدفعية وكميات كبيرة من المعدات العسكرية لقوات نظام كييف.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة أن القوات الأوكرانية فقدت في محور كوبيانسك نحو 30 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفعاً ذاتي الحركة ومنصة مدفعية إم 777.

وفي محور كراسنو ليمانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 120 جندياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات عسكرية، وفي محور دونيتسك 380 جندياً ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات مدرعة ومنصة مدفعية غفوزديكا ومدفعي ميدان، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.

وفي محور جنوب دونيتسك، ألحقت الوحدات الروسية الهزيمة بالمجموعات الأوكرانية وكبدتها خسائر وصلت إلى 115 فردا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصتي مدفعية من طراز آكاتسيا ومدفع ميدان، فيما فقدت هذه المجموعات في محور زابوروجيه نحو 45 جندياً ومركبتين ومدفع ميدان وراجمة صواريخ غراد، كما وصلت الخسائر في محور خيرسون إلى 30 جندياً وثلاث مركبات عسكرية ونظام مدفعية إم 777 ومدفع ميدان.

ووفقاً للوزارة قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للوحدات الروسية المشتركة بتدمير مستودع وقود لقوات العدو، ودكت مواقع أفراده ومعداته العسكرية في 124 منطقة، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة أوكرانية بدون طيار في مواقع من جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خاركوف زابوروجيه.