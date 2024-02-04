الخارجية الروسية تدين العدوان الأميركي على سورية والعراق

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة العدوان الذي شنته الولايات المتحدة فجر أمس على عدد من المواقع في سورية والعراق، مشددة على أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول.

وشنت قوات الاحتلال الأميركي أمس عدواناً جوياً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين، كما شمل العدوان مواقع في غرب محافظة الأنبار في العراق ما أوقع العديد من الضحايا.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في بيان: من الواضح أن الغارات الجوية الأميركية على سورية والعراق تهدف بشكل متعمد إلى تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر.

وأضافت: نحن في روسيا ندين بشدة العدوان الصارخ الجديد من قبل الولايات المتحدة على دول ذات سيادة ونطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الناشئ جراء العدوان.