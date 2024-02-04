السفير سوسان يبحث مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي سبل تعزيز العلاقات

بحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ مع سفير سورية لدى السعودية الدكتور أيمن سوسان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ورحب الوزير عبد اللطيف بالسفير سوسان متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشدداً على أهمية مكانة سورية العربية والإسلامية.

من جانبه نقل السفير سوسان تحيات وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد إلى نظيره السعودي، مجدداً له الدعوة لزيارة سورية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومن بينها المجال الديني، حيث تم التأكيد على نهج البلدين في إعلاء قيم الدين الإسلامي الحنيف في التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة التي تتناقض مع هذه القيم.

كما تطرق الجانبان إلى موضوع استئناف موسم الحج لهذا العام من دمشق بإدارة وزارة الأوقاف السورية، حيث أثنى الدكتور سوسان على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال لتمكين الناس من أداء هذه الفريضة بيسر وسهولة.