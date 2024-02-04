الكرملين: الغرب يروج لفكرة العدو الروسي لصرف الانتباه عن أزماته الداخلية

اعتبر الكرملين أن الغرب يروج لفكرة أن روسيا عدو له بهدف صرف الاهتمام عن مشاكله الداخلية المتزايدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لقناة روسيا 1: “إن الغرب يواصل رسم صورة روسيا كعدو له بشكل مضخم من أجل تبرير النفقات المتزايدة، ولا سيما أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا”.

وأوضح بيسكوف أن هذا المبلغ ليس كبيراً جداً لكنه شديد التأثير على خلفية الأزمة الناشئة في بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي وجدت أن أفضل حل لصرف الاهتمام عنها خلق صورة عدو ما، ولم تجد من هو أفضل من روسيا في هذا الأمر.