دعم الاختصاصات النادرة وتعديل سلم أجور الصندوق المشترك أبرز مطالب أطباء فرع دمشق في مؤتمرهم السنوي

دعا الأطباء المشاركون في المؤتمر السنوي لفرع نقابة الأطباء بدمشق إلى دعم الاختصاصات النادرة وتعديل سلم الأجور للصندوق المشترك، ومتابعة التواصل مع وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية بخصوص التسعيرة الطبية الجديدة، وجعل ضمان الحصانة القانونية للأطباء من أولويات فرع النقابة.

وناقش المشاركون في المؤتمر الذي عقد بمقر النقابة بدمشق اليوم تحت عنوان (سورية تستحق البذل والعطاء) سبل تطوير المهنة وتعديل رسوم النقابة، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي والقضايا المتعلقة برفع قيمة الراتب التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة والوفاة، وتعديل الضريبة المالية، وتسهيل إجراءات تسديد الرسوم النقابية السنوية للأطباء وتحسين إيرادات الصندوق المشترك، ورفع رواتب الأطباء المتعاقدين مع مختلف جهات القطاع العام ورفع قيمة الوحدات الطبية والجراحية والشعاعية.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للأطباء عبر تفعيل مشاريع النقابة الاستثمارية ومتابعة العقارات الخاصة بالنقابة ومحاولة تحسين وضع مشفى المنار، إضافة إلى التأكيد على الجانب العلمي والبحثي والتثقيفي واستمرار إقامة المؤتمرات الطبية والعلمية ورفع مستوى الخدمات والتأكيد على التأهيل الطبي المستمر والتنسيق مع هيئة البورد السوري ودوائر التأهيل في الوزارات المعنية.

أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان لفت إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي استنهاض الهمم ومضاعفة الجهود ووضع رؤى وإستراتيجيات عمل طموحة للنهوض والارتقاء بالعمل المنظماتي والنقابي، بما يخدم مسيرة الإعمار والبناء وطرح القضايا التي تهم الأطباء للعمل على تحقيقها ورفع مستوى عمل النقابة.

وبين نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أهمية المؤتمر للاطلاع على واقع العمل النقابي والطبي وتقييمه ووضع برامج عمل لتأمين بيئة مناسبة لتطوير المهنة والخدمات المقدمة للأطباء والمرضى وتجاوز مختلف الصعوبات التي خلفتها الحرب الإرهابية، مشيراً إلى أن برنامج المؤتمر هو خطة متكاملة تم وضعها بعناية، وخطوة جديدة في تطوير العمل النقابي والمهني وتقييم ما تم إنجازه ووضع الخطط والبرامج التطويرية.

نقيب فرع دمشق لنقابة الأطباء الدكتور عماد سعادة شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين النقابة ووزارة الصحة والمنظمات الشعبية لمواصلة العمل الطبي والنقابي لمواجهة التحديات الراهنة.

من جهته أشار مدير صحة دمشق الدكتور سامر شحرور إلى أهمية المؤتمر لجهة عرض القضايا التي تخص الأطباء ومعالجة الأداء الوظيفي وتطوير المهنة، إضافة إلى معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المهنة والمواضيع التي تخص تقديم الخدمات للمواطن والعمل النقابي.

وناقش المشاركون التقرير السنوي لعام 2023 وإقراره والتصديق على الحسابات الختامية لعام 2023 وإقرار مشروع الموازنة لعام 2024 والموافقة على تعيين مفتش الحسابات للعام الحالي.