شكور: الوضع يستدعي الاستمرار بتنفيذ مشاريع المساعدات الإنسانية

تركز الاجتماع الذي عقدته وزيرة الإدارة المحلية والبيئة رئيسة اللجنة العليا للإغاثة المهندسة لمياء شكّور مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية كينيث كروسلي، على تعزيز آليات عمل البرنامج في سورية ولا سيما التعافي المبكر، في ضوء التطورات المتعلقة بالتمويل المتاح والمتوفر للعام الحالي.

ولفتت الوزيرة شكور إلى أهمية التعاون مع البرنامج في مجال تقديم المساعدات الغذائية بإشراف اللجنة العليا للإغاثة، مشيرة إلى أهمية سعي البرنامج لزيادة الدعم للمحتاجين، وخاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب، الأمر الذي يستدعي الاستمرار بتنفيذ مشاريع المساعدات الإنسانية .

من جانبه بين كروسلي أن آلية العمل الجديدة للبرنامج تأتي جراء نقص التمويل المتاح، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون بين الجانبين لتحسين الاستجابة للاحتياجات في سورية خلال العام الحالي، مع التركيز على المبادرات الجديدة في إطار المساعدات الطارئة، والاستمرار بتنفيذ مشروعات التعافي ودعم سبل العيش.