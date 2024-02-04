فيلم لـ CGTN عربية حول أم سورية وابنتها فقدتا أحبائهما وتحاولن جلب السعادة لبنات دار للأيتام بحلب

أنتجت قناة CGTN عربية فيلماً قصيراً حول عبير بيطار وهي ممثلة مسرحية سورية وأم قوية، فقدت زوجها بسبب الحرب، وحصلت على القوة لمواصلة الحياة من المسرح، ولنقلها للآخرين. ذات اليوم، جاءت مع ابنتها إلى دار الأيتام، وقالت: ” فنقدم لهن عروضا لتسليتهن، ونحاول مساعدتهن ورسم البسمة على وجوههن، ليشعرن أن هناك أشخاص حولهن يهتمون لأمرهن.”

وفي الموسم الثالث لبرامج “شعر بلا حدود” المقرر إطلاقه على قناة CGTN العربية، تجلب عبير بيطار دفء لنا وهي واحدة من أبطال موضوع “الحياة”، بصبرها وشجاعتها دعونا ندخل في حياتها ونستكشف معنى الحياة معا.

رابط الفيلم