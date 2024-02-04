مسابقة لملء شواغر الإشراف الاختصاصيّ والتربويّ في مديريات التربية

أعلنت وزارة التربية عن مسابقة ملء شواغر الإشراف الاختصاصيّ والتربويّ في مديريّاتها في المحافظات.

وبينت الوزارة في بيان لها أنه يحقّ التقدّم لكلّ المعلّمين أو المدرّسين أو المدرّسين المساعدين في الاختصاصات التي لا يتوافر فيها مدرّسون من حملة الشهادة الجامعيّة، وذلك حسب كلّ اختصاص فيه شاغر، على أن تتوافر لدى المتقدّم خبرة وقدم وظيفي لا يقلّ عن عشر سنوات، مع تقييم أداء جيد جداً فما فوق.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ من اليوم، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسميّ ليوم الخميس الـ 22 من شباط الجاري، موضحة أن المتقدّمين سيخضعون لاختبار كتابي،ّ ثمّ سيُجري الناجحون منهم مقابلة شفويّة تحدّد في موعد لاحق.

وبينت الوزارة أنّ الناجحين في المسابقة التي أجريت بتاريخ الـ 11 من أيلول العام الماضي سيحتفظون بحقّهم في الأولويّة لملء شواغر الإشراف التربويّ والاختصاصيّ في محافظاتهم.

ودعت الوزارة الراغبين بالحصول على المقرّرات المطلوبة للمسابقة متابعة موقعها الإلكتروني، وصفحتها الرسمية على الفيس بوك.