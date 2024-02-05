الأمن الجورجي يحبط محاولة أوكرانية لنقل متفجرات إلى روسيا عبر جورجيا

أعلن جهاز أمن الدولة الجورجي إحباط محاولة نقل متفجرات إلى روسيا لاستخدامها بأعمال إرهابية.

وكشف الجهاز اليوم أن عناصره احتجزوا شحنة تحتوي على متفجرات كانت متجهة من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى مدينة فورونيج الروسية عبر أراضي رومانيا وبلغاريا وتركيا يرجح استخدامها لارتكاب هجمات إرهابية، موضحاً أن مواطنين من جورجيا وأوكرانيا وأرمينيا شاركوا في محاولة نقل هذه المتفجرات.

واعتبر الجهاز أن استخدام أراضي جورجيا وإشراك المواطنين الجورجيين في هذه العملية كان يهدف إلى خلق رأي مفاده بأن المسؤولية عن الأعمال الإرهابية التي كانت ستنفذ في جورجيا أو خارجها ستقع على عاتق جورجيا سواء من حيث التخطيط أو تنفيذ الجريمة.