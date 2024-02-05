الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متفرقة أغزرها في قلعة الحصن

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً، مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون غزيرة وخاصة على المناطق الساحلية وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية، ويكون الجو شديد البرودة ليلاً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب والجليد على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية .

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وجنوبية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 60 مم في قلعة الحصن بحمص.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في ريف دمشق.. مضايا 11 مم وسرغايا 7 مم والحرمون 6 مم والزبداني وميسلون 4 مم وجديدة الشيباني 2 مم وقاسيون 1 مم.

في محافظة السويداء.. عين العرب 2 مم والسويداء المدينة 4 مم وشهبا 2 مم وصلخد 1 مم.

في محافظة درعا.. نوى وتل شهاب والشيخ مسكين 2 مم وإزرع ودرعا المدينة والصنمين والمسيفرة 1 مم.

في محافظة القنيطرة.. حضر 26 مم والقنيطرة المدينة ونبع الصخر 6 مم.

في محافظة حمص.. الناصرة 53 مم ومرمريتا 59 مم وشين 27 مم وقلعة الحصن 60 مم والعريضة وتلدو 18 مم وتلكلخ 12 مم والرستن 7 مم.

في محافظة حماة.. الرصافة 23 مم ووادي العيون 32 مم ومصياف 40 مم وعين حلاقيم 52 مم وربعو والحميري 12 مم وحربنفسه ومحردة 8 مم وكفرزيتا 5 مم وحماة 4 مم وصوران 7 مم وعقيربات 3 مم والسلمية والسعن 1 مم .

في الغاب.. شطحة 11 مم وعين الكروم 16 مم والكريم 8 مم وأفاميا 11 مم والسقيلبية 10 مم.

في محافظة طرطوس.. القدموس 43 مم والشيخ بدر 33 مم ومشتى الحلو 43 مم والحفة 13 مم والقطيلبية 17 مم ووادي قنديل 15 مم ومطار الباسل 17 مم وبوقا 7 مم والبهلولية 11 مم واللاذقية 4 مم .

في محافظة إدلب.. جسر الشغور 8 مم وأرمناز 14 مم وخان شيخون 10 مم وأبو الظهور 4 مم.

في محافظة حلب.. منبج 6 مم وأعزاز وحلب المدينة وجرابلس 3 مم وحلب المطار والباب وعين العرب الشالية ومنشأة الأسد 2 مم والسفيرة وخناصر 1 مم.

في محافظة الرقة.. المنصورة 4 مم والسبخة وجديدة خابور 2 مم والرقة والكرامة 1 مم.

في محافظة الحسكة.. القحطانية والجوادية 10 مم وتل علو 9 مم واليعربية 4 مم والمالكية والزهرية وهيمو والدرباسية وتل براك ومبروكة والحسكة 3 مم وتل تمر وتل بيدر 2 مم والقامشلي 1 مم.

في محافظة دير الزور.. دير الزور المدينة 1 مم.

غداً… يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر، وخاصة على المنطقة الساحلية ويستمر الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.