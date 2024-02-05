المقاومة الفلسطينية توقع رتل آليات صهيونية في كمين غرب خان يونس

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة خسائر في صفوفه ومدمرة آليات له.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان: “أوقع مقاتلونا رتل آليات صهيونية في كمين، وقاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقاً بدبابة ميركافا، واستهدفوا دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105″ في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وأضافت المقاومة: “قنص مقاتلونا جندياً للاحتلال وسط خان يونس، فيما استهدفوا بالصواريخ وقذائف الهاون وقنابل “برق” المضادة للأفراد تجمعات لجنود العدو وآلياته في حي الأمل ومناطق جنوب غرب خان يونس، واستولوا على طائرة استطلاع من طراز سكاي لارك”.

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت برشقات صاروخية وبقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في مدينة غزة وشرق مخيم المغازي وقرية المصدر وسط القطاع، وبقذائف الهاون وصواريخ 107 تجمعات لقواته في حيي الصبرة وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.