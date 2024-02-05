طبيبة روسية :سرطان المبيض والغدة الدرقية أنواع سرطانات وراثية

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن طبيبة الأورام والجراحة ” يوليا شوبينا “قولها: “السرطان ما هو إلا نوع من الأورام الخبيثة، ويمكن عند بعض البشر أن ينتقل من الآباء إلى الأبناء”، موضحة أنه “يمكن توريث سرطان الثدي والمبيض وأنواع معينة من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون”.

وأوصت شوبينا النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مريضات بإجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي.

ولفتت طبيبة الأورام إلى أن اكتشاف سرطان الغدة الدرقية يتم باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، كما يمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراءات تنظير القولون المنتظمة.