إحباط هجوم إرهابي ضد أحد مسؤولي جمهورية القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم أوكراني على مسؤول في جمهورية القرم الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن مركز العلاقات العامة التابعة للجهاز قوله في بيان: قام ضباط جهاز الأمن الفيدرالي بمنع وقوع هجوم إرهابي نظمته أجهزة الأمن الأوكرانية ضد أحد قادة جمهورية شبه جزيرة القرم، واعتقلوا مجموعة من الأفراد من القرم بينهم ثلاثة مواطنين روس كانوا يعملون بتوجيه من كييف لتفجير سيارة تعود إلى ممثل سلطات القرم في سيمفيروبول.

وأضاف المركز: إن الاشخاص المعتقلين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وبأنهم كانوا ينوون استهداف موكب من سيارتين تعودان لمسؤول القرم بعد أن تم الإعداد لذلك في الفترة بين 26 كانون الثاني والأول من الشهر الجاري، وقد درسوا تحركاته خلال هذه الفترة.

وتابع المركز: إنه تمت مصادرة جهاز تفجير مصنع يدويا يتم التحكم به عن بعد بحوزة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى جهاز بث ومفجر للتحكم عن بعد أيضاً كي يتم تنفيذ الخطة حالما يتلقون اتصالاً بذلك، لافتاً إلى أنه تم فتح قضايا جنائية ضد المتهمين بجرائم بينها محاولة تنفيذ هجوم إرهابي والحيازة غير القانونية لمواد وأجهزة متفجرة.