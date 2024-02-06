الأعلاف والنفط .. في تناسب طردي

بالتزامن مع تعديل أسعار المشتقات النفطية تواجه قطاع الثروة الحيوانية سورية أزمات وتحديات عديدة أبرزها إصدار تسعيرة الجديدة لمختلف الأنواع العلفية تتمثل برفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن بسبب ارتفاع سعر المازوت. حيث أصبح سعر كيلو الذرة الصفراء 5200 ليرة وكيلو كسبة الصويا 11900 ليرة وكيلو الجاهز حلوب كبسول 3600 ليرة والجاهز حلوب جريش 3425 ليرة وكيلو النخالة 1750 ليرة وكيلو كسبة القطن 7800 ليرة وتقدر نسبة ارتفاع الأسعار وسطياً تقدر بحدود 15 بالمئة.

ولفت مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط إلى أن أجرة نقل الطن الواحد من الأعلاف من مصدر الإنتاج إلى المستودعات التابعة للمؤسسة ارتفعت عقب رفع سعر ليتر المازوت من 2000 ليرة إلى 12 ألف ليرة، فعلى سبيل المثال أصبحت أجرة نقل الطن محافظة اللاذقية إلى دير الزور اليوم بحدود 400 ألف، مبيناً بأن مؤسسة الأعلاف تعد مؤسسة اقتصادية يحسب عليها ارتفاع البنزين والمازوت والأجور وأسعار الشراء

وأكد شباط أن المؤسسة ستفتتح دورة جديدة للدواجن عند استكمال استلام مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا بعد تنفيذ كامل العقود المبرمة مع القطاع الخاص من أجل استلام كامل الكميات من الاعلاف، مشيراً إلى أنه لغاية تاريخه تم تنفيذ بحدود 60 بالمئة فقط من هذه العقود، متوقعاً أن يتم افتتاح دورة جديدة لمربي الدواجن خلال 20 يوماً مع استكمال تنفيذ العقود المبرمة.

ولفت شباط إلى أن المؤسسة استلمت لغاية تاريخه بحدود 25 ألف طن من مادة الذرة الصفراء المستوردة و10 آلاف طن من مادة الذرة الصفراء المحلية و15 ألف طن من مادة كسبة الصويا.