المعهد العالي للغات يعلن عن إجراء امتحان لغة أجنبية استثنائي للقيد في درجة الدكتوراه

أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم عن إجراء امتحان لغة أجنبية استثنائي للقيد في درجة الدكتوراه يوم الأحد الواقع في الـ 18 من الشهر الجاري الساعة 10صباحاً.

وأشار المعهد في إعلانه على صفحته الرسمية على “فيسبوك” إلى أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الخميس القادم وحتى يوم الأربعاء الواقع في الـ 14 من الشهر الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في مقر المعهد وبشكل شخصي.

وبين المعهد أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والأوراق المطلوبة من خلال موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).