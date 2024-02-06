لبنان.. العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب

جدد العدو الإسرائيلي صباح اليوم اعتداءاته على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قصفاً مدفعياً معادياً استهدف محيط بلدات مركبا وحولا وميس الجبل وبليدا، فيما أغار الطيران المعادي على منزل مؤلف من طابقين في منطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل من دون تسجيل إصابات.

وشهد محيط بلدتي الناقورة والضهيرة قصفاً مدفعياً معادياً الليلة الماضية، مترافقاً مع رمايات رشاشة على جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي وأطراف بلدة علما الشعب، فيما أطلق العدو القنابل المضيئة طوال الليل فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل.