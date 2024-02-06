لجنة الإشراف على الانتخابات الحزبية في طرطوس تتابع أعمالها

طرطوس – البعث ميديا- محمد محمود

تتابع لجنة الانتخابات الفرعية الحزبية المشرفة على فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي دراسة طلبات الترشح المقدمة من الرفاق في الشعب الحزبية والتدقيق في استيفاء الشروط المطلوبة ريثما يتم الإعلان عن أسماء الرفاق المقبولة طلباتهم بشكل نهائي للمشاركة باجتماع اللجنة المركزية الموسعة.

وفي تصريح للبعث ميديا أوضح عبد الكريم عجان رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في محافظة طرطوس أنه تمت دراسة الطلبات المقدمة من اللجنة بشكل متأن حيث بلغ عدد الشعب الحزبية ١٤ شعبة، وتمت متابعة كافة طلبات الرفاق المقبولين و المرفوضة طلباتهم مع ذكر الأسباب سواء لجهة عدم استكمال الوثائق أو عدم تحقيق الشروط، علما أن عدد الطلبات المرفوضة لم يتجاوز العشرين طلبا حيث يحق لهؤلاء الرفاق الاعتراض اليوم وغدا لتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة للجميع.

وختم عجان أن عدد طلبات الترشح نسبة لعدد الشعب كان جيدا جدا، مبينا وجود تفاوت في الإقبال بين شعبة وأخرى بحسب طبيعة وخصوصية كل شعبة.

من جهته تحدث الرفيق سمير حايك عضو اللجنة المشرفة في طرطوس عن أمله أن يخرج هذا الاستحقاق بالصورة التي يستحقها فهو استحقاق رفيع المستوى مبديا استعداد اللجنة للتعامل مع كل الثغرات والعثرات التي يمكن أن تواجه هذا الاستحقاق ومنع أي محاولة لتقديم صورة مشوهة عن الانتخابات مؤكدا أهمية أن ينتخب الرفيق البعثي من يراه جديرا لأن مسؤولية الانتخاب والنتائج موضوعة بأيديهم.

في حين أكدت هيفاء صقر عضو اللجنة المشرفة أهمية أن يكون الجميع على مستوى الثقة التي منحنا إياها السيد الرئيس وأن نقرر قيادتنا بأنفسنا ما يتطلب الدقة في عملنا، وكلنا طموح وأمل بأن تفرز الانتخابات قيادات جديدة تمثل طموحاتنا وآمالنا وخاصة بالنسبة لجيل الشباب.

كما عبر عضو اللجنة المشرفة طاهر علي حسن أهمية الخطوة المتمثلة بإشراف لجان من محافظات مختلفة بشكل تبادلي بين بعضها فهي تفتح آفاق الرفاق لأفكار جديدة وتؤكد شفافية الانتخابات واللجان المشرفة عليها وبعدها عن أي محابة أو محسوبيات يمكن أن تتهم بها.