العراق يجدد إدانته الاعتداءات الأمريكية على أراضيه

جدد القائم بأعمال ممثلية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد رفض بلاده الاعتداءات الأميركية على أراضيها.

وقال عبيد في كلمة له أمام مجلس الأمن نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع: إننا نرفض الاعتداء على أراضينا لأن هذه الاعتداءات انتهاك للسيادة وتهديد للأمن والاستقرار، والعراق لن يسمح لأي طرف بزعزعة أمنه واستقراره، مضيفاً: إن “الأجهزة الأمنية تواصل عملها بملاحقة الإرهاب وتحرص على مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها”.

وحول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، قال عبيد: إننا ندعو إلى وقف هذا العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية، محذراً من خطورة اتساع الصراع في المنطقة.