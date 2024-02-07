عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 124 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 16 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 124 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف حي الزهور والمناطق الغربية والشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة العشرات، بينما استهدفت زوارق الاحتلال ساحل المدينة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال في منطقة الرمال جنوب مدينة غزة وفي محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال بالطيران والمدفعية منطقة قيزان النجار ومناطق متفرقة في خان يونس، ودمر عدداً من المربعات السكنية.

وفي السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح، وقال: إن “أي تحرك من جانب “إسرائيل” لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل”.