غارة لطيران العدوان الإسرائيلي على محطة الوزاني جنوب لبنان

واصل طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ما أدى إلى وقوع أضرار في المنشآت وممتلكات المواطنين.

وذكر موقع قناة المنار أن طائرة مسيرة معادية استهدفت فجراً مبنى مضخات مياه “الوزاني” بصاروخ، ما أدى إلى تضرر في الشبكة.

كما أغار طيران العدو على أطراف بلدة بني حيان، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات واستهدف بواسطة الطيران الحربي والمسير أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف، ما أسفر عن تضرر شبكتي الكهرباء والمياه والطرق العامة والداخلية في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

ومنذ الليل وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.