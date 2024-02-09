الصين تشارك العالم كله سهرة عيد الربيع بجهود CMG

تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء بأحر تهانيه بحلول العام القمري الجديد خلال شريط فيديو بمناسبة الاحتفال بعام التنين. وأضاف الأمين العام “أشكر الصين والشعب الصيني على دعمهم الثابت للأمم المتحدة والتعددية والتقدم العالمي. ويمكننا تحقيق مستقبل مستدام وعادل وسلمي”. و في نهاية ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 قراراً بالإجماع، بإدراج السنة القمرية الجديدة، عيد الربيع الصين، ضمن قائمة الأعياد الرسمية في الأمم المتحدة وذلك في خطوة تجسّد تقدير واهتمام العالمي تجاه عيد الربيع .

ويتجلى هذا الازدياد في حرص كبار الشخصيات من مختلف البلدان على إرسال تحياتهم إلى الشعب الصيني بمناسبة عيد الربيع، ففي كل عام، بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد، والعاهل السعودي سلمان وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التونسي قيس سعيد وآخرون.

عندما نتحدث عن عيد الربيع، علينا أن نتحدث عن سهرة عيد الربيع، حيث يعد أهم نافذة عرض لثقافة عيد الربيع وأحد البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة في داخل الصين وخارجها . وقد أصبحت سهرة عيد الربيع الذي تنظمها مجموعة الصين للإعلام (CMG) أحد أكثر الأحداث الثقافية تأثيرا في الصين والعالم. ففي السنوات الـ 41 الماضية على التوالي، تركت سهرة عيد الربيع ذكرى جيدة في قلوب أجيال من الجماهير، وأصبحت أيضا بطاقة عمل ثقافية للعالم للتعامل مع الصين وفهم الصين.

تركز سهرة عيد الربيع 2024 على استلهام الثقافة التقليدية، بما في ذلك الأغاني والرقصات والأوبرا والوو شو وأداء الحوار الهزلي وتحمل البرنامج محتوى غنيّا آخر بالإضافة إلى ما ذكرنا وتدمج بعمق “الفكر والفن والتكنولوجيا”، باستخدام أساليب تفاعلية مميزة ومبتكرة، وتسعى جاهدا لتقديم وليمة ثقافية رائعة للشعب الصيني والأصدقاء من جميع أنحاء العالم في ليلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة.

من أجل جعل الأمر أكثر ملاءمة للمستخدمين العالميين لمشاهدة فيديو عيد الربيع فائق الوضوح، فتحت CMG بالكامل الوضع المبتكر للبث المباشر عبر الهاتف المحمول “مشاهدة سهرة عيد الربيع على الشاشة الرأسية”، وتوفر للمستخدمين محتوى برنامج هاتف محمول أكثر ثراء وعالي الجودة من خلال التصوير المحمول في سيناريوهات 5G، الذكاء الاصطناعي الإنتاج في الوقت الفعلي والتقنيات الأخرى، ويمكنهم مشاهدة البث المباشر والاستماع إليه على منصات متعددة بشكل متزامن لتلبية احتياجات وتجارب المشاهدة المتنوعة

وستقوم أكثر من 100 شاشة خارجية فائقة الوضوح في أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء الصين، وأكثر من 3000 شاشة عامة في 49 دولة في القارات الست ببث السهرة. بالإضافة إلى ذلك، وستقوم قنوات سي جي تي إن باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، ومنصات الوسائط الجديدة بـ68 لغة، ببث الحفل عالميا من خلال أكثر من 2100 منفذ إعلامي في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

أن عيد الربيع ليس فقط مهرجانا تقليديا للشعب الصيني، ولكنه أيضا عطلة دولية يحتفل بها العالم أجمع. وتتطلع الصين إلى العام الجديد، واستعداد لمواصلة تعميق التعاون الودي والتبادلات والتعلم المتبادل مع الدول الأخرى، والعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وبناء عالم أفضل.

بقلم: باي يوي إعلامي صيني