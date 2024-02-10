المؤتمر الدولي للتعليم العالي (الجامعة 2024) يختتم أعماله في العاصمة الكوبية هافانا

اختتمت في قصر المؤتمرات في العاصمة الكوبية هافانا، أعمال المؤتمر الدولي للتعليم العالي “الجامعة 2024” بمشاركة العديد من المسؤولين الكوبيين، و14 وزيراً للتعليم العالي ونواب وزراء، وممثلين عن 36 جامعة دولية و2000 مندوب من 40 دولة بينهم سورية.

وفي تصريحات للصحفيين أكد وزير التعليم العالي الكوبي والتر بالوجا غارسيا أن المؤتمر الدولي الرابع عشر “الجامعة 2024” يتيح تبادل المعرفة والخبرات واستئناف العديد من علاقات التعاون الدولي، مجدداً التأكيد على التزام كوبا بتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث والتطوير.

وفي كلمة له في المؤتمر قال السفير السوري لدى كوبا الدكتور غسان عبيد: إن مشاركة سورية في هذا المؤتمر هي تأكيد على علاقات الصداقة التاريخية، والتعاون الثقافي والعلمي الناجح بين سورية وكوبا، مشيراً إلى أن المشاركة السورية، تثبت عزم المجتمع والدولة في سورية على تجاوز محنة الحرب الإرهابية ضد البلاد، ومواصلة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، وخاصة في مجالات التعليم العالي والجامعات.

ولفت السفير عبيد إلى أن خطط وسياسات مؤسسات التعليم العالي هي جزء من خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية، مشيراً إلى سعي البلاد بكل السبل لدعم التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير المناهج وتوسيع الاختصاصات، وتعزيز قدرات البحث العلمي والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع الدول الصديقة، وإقامة اتفاقيات ثنائية بين جامعات سورية وجامعات الدول الأخرى.

وشدد عبيد على أن سورية شعباً وحكومةً تقدر عالياً المواقف المشرفة لكوبا والدول الصديقة في الوقوف إلى جانبها ضد الحرب الإرهابية الشرسة التي واجهتها طيلة السنوات الماضية، وتجدد دعمها الثابت لكوبا ضد الحصار والعقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها.