شهداء ومصابون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون أمس جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 14 فلسطينياً على الأقل استشهدوا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلين في حيي النصر شمال مدينة رفح جنوب القطاع والجنينة شرقها.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارقه الحربية قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

ولليوم الـ 127 يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة براً وبحراً وجواً مخلفاً 27947 شهيداً و67459 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.