وزارة الصحة.. مناقشة سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لعلاج مرضى السرطان

تناولت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الصحة اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، التدابير العلاجية لمكافحة الأورام وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى عبر المشافي والمراكز الصحية.

الورشة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف في الـ 4 من شباط، وحملت عنوان (معاً لتوحيد صوتنا وجهودنا لمكافحة السرطان في سورية)، ركزت حول خدمات مكافحة السرطان المقدمة في القطاع الحكومي ومن المنظمات الدولية، وخدمات التحكم بالسرطان بما يخص الكوادر البشرية ونظام المشافي ومراكز الأورام في وزارة الصحة، إضافة إلى آلية توزع الخدمات المتعلقة بذلك على مستوى المحافظات.

وتضمنت الورشة نقاشات موسعة بين جميع الجهات المعنية بالتحكم بالسرطان من وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للطاقة الذرية والهيئة العامة للبحث العلمي وإدارة الخدمات الطبية العسكرية، بهدف وضع توصيات للارتقاء بأساليب علاج السرطان.