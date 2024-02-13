المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مبنى تابعاً لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “إن هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل في الجنوب وآخرها في قرية طلوسة”.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين التابع لقوات الاحتلال بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة.