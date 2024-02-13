لافروف: الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع التصويت على مشروع قرار قدمته الجزائر بشأن غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي لإيقاف ما يجري في غزة.

وقال لافروف خلال كلمته في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي في موسكو اليوم: “إن الجزائريين قاموا بإعداد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الأمريكيين يبذلون قصارى جهدهم لمنع طرح هذا المشروع للتصويت في مجلس الأمن الدولي”.

ولفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تطرحان وصفات ترمي إلى فرض السيطرة على قطاع غزة تعود بالنفع على “إسرائيل”، مشيراً إلى أن هذه الوصفات لا تتعلق بالتحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية بل تتعلق بوضع غزة تحت السيطرة التي ستكون ملائمة للسلطات الإسرائيلية.

وأشار لافروف إلى استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني في غزة، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال، وإن عدد الجرحى بلغ ثلاثة أضعاف عدد الشهداء، مبيناً أن هذه الأرقام تستمر بالارتفاع.

وأوضح لافروف أننا نشهد عواقب التصعيد الحالي في فلسطين والمنطقة، إضافة إلى توتر الوضع في البحر الأحمر بشكل حاد، نتيجة لضربات جوية عدوانية غير مشروعة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.