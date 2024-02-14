استشهاد 4 لبنانيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على عدد من البلدات في الجنوب

استشهد أربعة مدنيين لبنانيين واصيب آخرون جراء الغارات الجوية التي شنها طيران العدو الاسرائيلي اليوم على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية أن امرأة وطفليها استشهدوا في غارة لطيران العدو الاسرائيلي على بلدة الصوانة فيما استشهد شخص وأصيب 9 اشخاص آخرين جراء غارات على بلدة عدشيت في الجنوب فضلاً عن وقوع أضرار مادية كبيرة جراء الغارات.

وكان العدو الإسرائيلي صعد بعد ظهر اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان وشن طيرانه الحربي غارات مكثفة على العديد من البلدات موقعاً أضراراً مادية جسيمة.