الخارجية الفلسطينية تطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الفاشي المتواصل لليوم الـ 131 على قطاع غزة المنكوب ومحاسبة المجرمين القتلة على مجازرهم.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن الشعب الفلسطيني ضحية لازدواجية المعايير الدولية وللمجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً تجاهه ويكتفي ببيانات الإدانة الشكلية أو بقرارات أممية لا يلزم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها، مؤكدةً أن السياسة الدولية انتقائية وعاجزة من منظور القانون الدولي إزاء الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتساءلت الخارجية: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذه الإبادة وكمية الدماء التي تسيل من جسد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق صحوته لتحقيق العدالة الدولية؟. وماذا يحتاج أيضاً من وضوح أكثر من عنجهية الاحتلال واستخفافه بالقانون الدولي وبمبادئ حقوق الإنسان وبجميع القيم والأخلاق الإنسانية حتى ينتفض ويفيق من سباته بوضع حد لتغول الاحتلال ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما أيضاً على المنطقة والعالم؟.