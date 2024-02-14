العدو الإسرائيلي يصعد اعتداءاته على البلدات في جنوب لبنان

صعد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي شن بعد ظهر اليوم غارات على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي الشهابية وكفردونين.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت إحداها مبنى على طريق عدشيت القصيبة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وأفيد بوقوع إصابات وقد توجهت أطقم الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، فيما استهدفت غارات أخرى بلدة بصليا في إقليم التفاح وبلدتي الصوانة والشهابية وأطراف بلدات جباع وسنيا وخراج بلدة زحلتا وبركة الجبور في قضاء جزين.