مدير المركز الوطني للزلازل: الهزات التي سجلت بعدد من المناطق طبيعية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت اليوم هزتين أرضيتين، الأولى غرب إدلب والثانية شرق اللاذقية.

وأوضح المركز أن الهزة الأولى كانت بقدر 3.2 درجات على مقياس ريختر في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب، والثانية بقدر 4.3 درجات على مقياس ريختر شمال شرق اللاذقية بـ 40 كيلو متراً.

مدير المركز الوطني للزلازل، الدكتور رائد أحمد، بين، في تصريح لوكالة سانا، أن جميع الهزات طبيعية كونها خفيفة الشدة، وخصوصاً في منطقة شمال اللاذقية، ولا شيء يدعو للقلق.