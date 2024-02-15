أسعار الذهب تشهد استقراراً

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر كانون الثاني الماضي، والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الـ13 من كانون الأول أمس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 886.46 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 929.72 دولاراً.

كما تراجعت الفضة 0.1% إلى 22.35 دولاراً للأوقية.