الذهب يرتفع 5 آلاف ليرة في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 820 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 819 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 702857 ليرة وسعر شراء 701857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً، و690 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و960 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.