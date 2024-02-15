بوتين: نقترب من إنتاج لقاح فعّال ضد السرطان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلماء الروس يقتربون من إنتاج لقاحات فعالة للشفاء من مرض السرطان.

وأوضح بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى “تقنيات المستقبل” المنعقد في موسكو أن روسيا تقترب من إنتاج لقاحات لمرضى السرطان وجيل جديد من الأدوية المعدلة للمناعة، حيث تم تسجيل إجمالي 530 دواء محلياً في عام 2023 بفضل العلماء والأطباء”.

وقال بوتين: “نحن على وشك إنشاء ما يسمى باللقاحات المضادة لعلاج مرضى السرطان والجيل الجديد من الأدوية المعدلة للمناعة، وآمل بأن يتم استخدامها بشكل فعال قريباً كطرق للعلاج الفردي”.

وأكد بوتين أن هناك العديد من الاكتشافات المثيرة حالياً، ويجري العمل لتطويرها في المستقبل، وبحسب الصندوق العالمي لأبحاث السرطان فإنه حتى عام 2020، تم تسجيل هذا المرض لدى 18 مليون شخص، منهم 9.3 ملايين حالة لدى الرجال، و 8.8 ملايين لدى النساء.

ويصف الصندوق الوقاية من هذا المرض بأنها واحدة من أخطر المشاكل الصحية في القرن الحادي والعشرين، حيث يحتل المرتبة الثانية في العالم في قائمة أسباب الوفاة.