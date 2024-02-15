هطولات مطرية متفاوتة الغزارة.. وتوقعات بثلوج على المرتفعات

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر، وتكون الهطولات غزيرة نسبياً ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً فوق مناطق متفرقة وخاصة في ساعات بعد الظهر والمساء، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

وفي نشرتها الصباحية، حذرت المديرية من الصقيع على المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.

وذكرت أن الرياح شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية على باقي المناطق، وخفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وشهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 44 مم في عين العرب الشمالية بمحافظة حلب.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كانت نسب الهطل كالتالي:

ريف دمشق.. الحرمون 6 مم ويبرود 5 مم والنبك 4 مم والزبداني وميسلون والجراجير 3 مم وسرغايا 2 مم والمشرفة 1 مم.

السويداء.. شهبا 3 مم وعين العرب والسويداء والصورة الصغيرة 2 مم.

درعا.. تل شهاب 3 مم والصنمين 2 مم ونوى والشيخ مسكين وبصرى 1 مم.

القنيطرة.. حضر 6 مم والقنيطرة 2 مم ونبع الصخر 3 مم.

حمص.. الناصرة ومرمريتا وقلعة الحصن والمخرم 1 مم وشين والعريضة 2 مم.

حماة.. الرصافة 11 مم ووادي العيون 34 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 13 مم وربعو 6 مم وحربنفسه والسلمية 2 مم ومحردة 4 مم وكفر زيتا والحميري 3 مم والصبورة والسعن وعقيربات 1 مم وشطحة 18 مم وعين الكروم 8 مم والكريم 5 مم وأفاميا 4 مم والسقيلبية 3 مم.

طرطوس.. القدموس 23 مم والشيخ بدر 8 مم ومشتى الحلو 34 مم ودريكيش 11 مم وصافيتا 4 مم وحمام واصل 19 مم والصفصافة 1 مم وطرطوس 3 مم وبانياس 17 مم.

اللاذقية.. صلنفة 28 مم وكسب 21 مم والمزيرعة 34 مم والقرداحة 20 مم والحفة 42 مم والقطيلبية ووادي قنديل 26 مم ومطار اللاذقية الدولي 8 مم وبوقا 10 مم والبهلولية 35 مم واللاذقية 7 مم.

إدلب.. جسر الشغور 11 مم وأرمناز 10 مم وخان شيخون 2 مم وأبو الظهور 1 مم.

حلب.. جرابلس 30 مم وعين العرب الشمالية 44 مم ومنبج 5 مم.

الرقة.. تل أبيض 26 مم وبئر محيسن 23 مم والرقة 38 مم والمنصورة 16 مم والكرامة 11 مم والسبخة 6 مم وجديدة خابور 5 مم.

الحسكة.. المالكية واليعربية 11 مم والزهيرية 13 مم وهيمو والقامشلي 6 مم وعامودا 38 مم والقحطانية وتل حميس 3 مم والدرباسية 18 مم والجوادية 5 مم وأبو قصايب والحسكة 6 مم وتل براك 4 مم وتل علو 2 مم ومبروكة 39 مم والهول 1 مم وتل تمر 19 مم وأم مدفع 23 مم وتل بيدر 12 مم والشدادي 13 مم والعريشة 9 مم ومركدة 15 مم.

دير الزور.. التبني 7 مم والكسرة 13 مم ودير الزور 15 مم والميادين 3 مم.