السيد من طرطوس.. الغرب منحاز لعشرات الصهاينة المجرمين ويستهين بعشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين

أكد السيد وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد السيدة خديجة الكبرى في محافظة طرطوس، أن الغرب مستمر في الاستهانة بأرواح عشرات آلاف الفلسطينيين بشكل لا اخلاقي عبر سياسة ازداجية المعايير تجاه قضية فلسطين، فهو لا يأبه بعشرات آلاف الضحايا من أطفال ونساء العرب الفلسطينيين، ويوجه هو وعملاؤه كل المباحثات وكل الحوارات وكل المفاوضات التي تجري وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل شرذمة من قتلة محتلين أسرى، وهم قد احتلوا أرضا غير أرضهم وارتكبو أبشع الجرائم منذ عام 1948، فالعالم بأسره والغرب وقادة العالم لا يتحدثونا إلا عن الأسرى الصهاينة، فكل ما نراه ونسمعه عن عدد من الأشخاص من القتلة المجرمين، من المستوطنين الصهاينة، مأسورين أما أكثر من مئة ألف شهيد من النساء ومن الأطفال ومن الشباب ومن الكهول العرب المسلمين الفلسطينيين فلا يأبه لهم أحد.

وأضاف السيد هذه هي الصورة القاتمة التي نراها تقودها أميركا بالقوة والجبروت والسلاح والصواريخ، والطيران والمدمرات التي تملكها هي وحلف شمال الأطلسي.