إيران تزيح الستار عن منظومتي صواريخ للدفاع الجوي

أدخلت إيران إلى شبكة دفاعها منظومتي صواريخ (آرمان وأذرخش) المضادة للصواريخ الباليستية للدفاع الجوي بارتفاعات مختلفة.

وأوضح وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني على هامش حفل إزاحة الستار عن المنظومتين اليوم أن منظومة “أرمان” مرنة وتوفر غطاءً موثوقاً للدفاع عن فضاء وأجواء البلاد وهي تكتيكية متوسطة المدى وعلى ارتفاعات عالية يمكنها تحديد الأهداف على مسافة 180 كيلومتراً والاشتباك معها وتدمرها على مسافة 120 كيلومتراً.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: إن الإنجاز الآخر هو لحماية المراكز الحيوية والحساسة المهمة في البلاد من تهديدات الطائرات بدون طيار وهي منظومة “أذرخش” وهي قصيرة المدى وقابلة للتركيب على جميع أنواع المركبات وإجراء العمليات ليلاً ونهاراً باستخدام منظومة الرادار ثلاثي الأبعاد المتطور والبحث البصري.