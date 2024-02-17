العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني والمناطق السكنية والحيوية، وأقدم فجر اليوم على إطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي أطلق القنابل المضيئة بكثافة طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران التجسسي والاستطلاعي المعادي فوق القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط، كما حلق الطيران الحربي في سماء مختلف مناطق الجنوب اللبناني طوال فترات ساعات الصباح الأولى.