بمناسبة عيد الرياضة… تكريم رياضيي السويداء المميزين
بمناسبة عيد الرياضة كرمت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء اليوم الرياضيين الفائزين بمراكز متقدمة في المحافل المحلية والعربية والآسيوية.
وشمل التكريم الذي استضافه مسرح قصر مديرية الثقافة بمدينة السويداء 58 لاعباً و 45 مدرباً بمختلف الألعاب والكوادر الفنية والإدارية التي ساهمت بالإنجازات، وعدداً من الخبرات الرياضية.
وخلال حفل التكريم تم تقديم فقرات رياضية بالكاراتيه والجمباز والزومبا، وفقرة فنون شعبية لفرقة شهرزاد بإشراف مازن الحكيم.