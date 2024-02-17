رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يؤكد التضامن التام مع الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد خلال مؤتمر أعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي عقدت اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظلماً تاريخياً طويلاً.

ونقل موقع بوابة الأهرام المصري عن المسؤول الإفريقي تأكيده على أنَّ الشعب الفلسطيني يجب أن يتمتع بكامل حريته، وينال حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

وأضاف في السياق نفسه: إن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة انتصار لكل الدول التي تدعم القضية الفلسطينية.