نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الادعاءات الأوكرانية بشأن انسحاب قوات نظام كييف من أفدييفكا بزعم الحفاظ على حياة الناس مؤكدة أن القرار المتخذ جاء نتيجة افتقار كييف للأموال والأسلحة والجنود.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تليغرام: “الانسحاب ليس للسبب الذي تم ذكره من قبل كييف لكن الرئيس الأوكراني والعصابة المحيطة به يعرفون كيف يقاتلون فقط من أجل الأموال الكبيرة التي تذهب مباشرة إلى جيوبهم، وهم ضد المدنيين، وكل شيء آخر غير المال لا يهمهم”.

وأضافت زاخاروفا: إن “كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا ليس من أجل الحفاظ على حياة الناس بل لأنها لا تستطيع القتال إلا من أجل المال فقط”.