هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 130 مم في بوقا باللاذقية

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية بكميات متفاوتة أغزرها 130 مم في بوقا باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في دمشق وريفها.. الحرمون 27 مم، وسرغايا 13 مم، والزبداني 7.5

مم، ومضايا 15 مم، وميسلون 6 مم، وجديدة الشيباني ومساكن برزة وساحة الحجاز ودوار المطار 1 مم، وقطنا 6.5 مم، والتل 3.4 مم، والمزة 2.5 مم، ودوما 3 مم، وقاسيون 2 مم، والكسوة 2.5 مم، وعقربا 5 مم.

في السويداء.. عين العرب 3 مم، والسويداء المدينة والصورة الصغيرة 6 مم، وشهبا وصلخد 4 مم.

في درعا.. نوى 18 مم، وتل شهاب 7 مم، والشيخ مسكين 7.5 مم، وإزرع 6 مم، ودرعا المدينة 4.7 مم، والصنمين 9 مم، والمسيفرة 2 مم.

في القنيطرة.. حضر 67 مم، والقنيطرة المدينة 20.5 مم، ونبع الصخر 15 مم.

في حمص.. الناصرة والمخرم وتدمر 3 مم، ومرمريتا وشين وقلعة الحصن 4 مم، والعريضة وتل كلخ وحمص المدينة 5 مم، والرستن 3.5 مم.

في حماة.. الرصافة 7 مم، ووادي العيون وعقيربات 17 مم، ومصياف 10 مم، وعين حلاقيم 12 مم، وربعو 5 مم، والحميري وصوران 1 مم، وحر بنفسه 2 مم، والسلمية 10.7 مم، والصبورة 13.6 مم، والسعن 3.5 مم.

في منطقة الغاب.. شطحة 18 مم، وعين الكروم 8 مم، والكريم 9 مم، وأفاميا 4 مم، والسقيلبية 3 مم.

في طرطوس.. القدموس 31 مم، والشيخ بدر 22 مم، ومشتى الحلو 4 مم، ودريكيش 8 مم، وصافيتا 3.5 مم، وحمام واصل 10 مم، والصفصافة 3 مم، وطرطوس 5.5 مم، وبانياس 12 مم.

في اللاذقية.. صلنفة 31 مم، وكسب 7 مم، والمزيرعة 27 مم، والقرداحة 30 مم، والحفة 14 مم، والقطيلبية 9 مم، ووادي قنديل 22 مم، ومطار اللاذقية الدولي 20 مم، وبوقا 130 مم، والبهلولية 5 مم، واللاذقية المدينة 68 مم.

في إدلب.. جسر الشغور 3 مم، وارمناز 2 مم، وإدلب المدينة 5 مم.

في حلب.. إعزاز 4 مم، وحلب وخناصر 2 مم، وحلب المطار 1 مم، وجرابلس 8 مم، والباب وعين العرب الشمالية 6 مم، ومنبج 24 مم.

في الرقة.. تل أبيض والكرامة والسبخة 6 مم، وبئر محيسن 4 مم، والرقة 8 مم، والمنصورة 9 مم، وجديدة خابور 5 مم.

في الحسكة.. المالكية والجوادية 3 مم، والزهيرية 2 مم، وتل براك 4 مم، وتل علو 6 مم، ومبروكة 5 مم، والمدفع 1 مم.