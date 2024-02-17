وزير الخارجية الصيني: سنعمل على وقف الأزمة الإنسانية في غزة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم أن بلاده لن تسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع لليوم الـ 134 واستشهاد عشرات الفلسطينيين يومياً.

وقال وانغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حالياً في ألمانيا “إنه جرى تهجير أجيال من الشعب الفلسطيني وأصبح الفلسطينيون غير قادرين على العودة إلى ديارهم حتى يومنا هذا” مشدداً على ضرورة تحقيق تسوية دائمة على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية الروسية صرح وانغ “بأن الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار في العالم” موضحاً أن العلاقة بين البلدين “تلبي المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتسهم في الاستقرار الإستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم”.

وأشار وانغ إلى “أن روسيا هي أكبر جار للصين، والعلاقات بين البلدين تتطور على مبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة ولا تستهدف أطرافاً ثالثة” لافتاً إلى أن بكين لم ترفض قط المساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.

وشدد وانغ على أن “بلاده لم تتخل أبداً عن تعزيز السلام ولم تضعف جهودها لتعزيز المفاوضات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية” مشيراً إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى تبادلاً متعمقاً لوجهات النظر مع قادة العالم بما في ذلك روسيا وكذلك كييف بشأن هذه القضية.

وينعقد مؤتمر ميونيخ الأمني في الفترة الواقعة من 16 إلى 18 شباط الجاري ويشارك فيه نحو 50 رئيس دولة وحكومة فضلاً عن نحو 100 وزير.