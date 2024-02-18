إضافة خدمة الدفع الإلكتروني لأربع محطات وقود حكومية جديدة

إضافة إلى محطتي الأزبكية والمزة فيلات و بموجب الاتفاقية مع شركة محروقات أضاف المصرف التجاري خدمة تسديد قيمة الوقود الكترونياً باستخدام البطاقة المصرفية في أربع محطات وقود حكومية وهي (محطة الجلاء – محطة طريق المطار- محطة العدوي ) في دمشق، ومحطة بانياس المتنقلة.

وتعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع ولتقليل زمن التعبئة. ويمكن التزود بالوقود وتسديد قيمته باستخدام بطاقة المصرف التجاري السوري وبطاقات الدفع الصادرة عن المصارف الوطنية الأخرى وذلك حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للمصرف التجاري السوري على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن العمل مستمر لتقديم خدمات الدفع الالكتروني في باقي محطات الوقود الحكومية.