السورية ماسة عدنان بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

توجت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة.

وحققت الفارسة ماسة المركز الأول متفوقة على 63 فارسة في السباق الذي تبلغ مسافته 100 كم، بزمن قدره 3:14.10 ساعات.

وتضمن السباق 4 مراحل، انطلاقاً من المرحلة الأولى بالألوان الزرقاء لمسافة 35 كم، والثانية بالألوان الصفراء لمسافة 25 كم، والثالثة بالألوان الحمراء لمسافة 20 كم، والرابعة بالألوان البيضاء لمسافة 20 كم أيضاً مع فترات راحة إجبارية عقب كل مرحلة مدتها 40 دقيقة للأولى والثانية و50 دقيقة للمرحلة الثالثة.

وكانت النسخة الماضية من السباق شهدت فوز الفارسة ماسة عدنان بلقب السباق، محققة 3:13:47 ساعات، وبمعدل سرعة قياسي بلغ 30.96 كم ساعة.

وتعتبر الفارسة ماسة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أول فارسة سورية تشارك في بطولة العالم للقدرة والتحمل التي جرت في إسبانيا 2022.